الأربعاء 2026-06-10 10:01 م

بحث إنشاء سوق خضار مركزي في لواء الحسينية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 08:42 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية الحسينية المهندس عبدالمنعم أبو هلالة اليوم الأربعاء، بحضور متصرف لواء الحسينية الدكتور عطالله النويقة، ومندوب وزارة الاستثمار المهندس إياد عميش، ومندوبين وزارة الإدارة المحلية شادي القطارنة والمهندسة سوسن الجالودي، والمستشار الإسباني عن الشركه الاستشاريه"T4K" أنطونيو سارتوريوس مشروع إنشاء سوق الخضار المركزي في اللواء.

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وحضر اللقاء عدد من أصحاب العلاقة، وممثلو مجلس المحافظة، واتحاد المزارعين لمحافظات الجنوب، إلى جانب عدد من المزارعين والتجار، بهدف الاستماع إلى آرائهم حول المشروع وبيان مدى جدواه الاقتصادية والتنموية.


وأبدى الحضور تأييدهم الكامل لإقامة السوق، مؤكدين استعدادهم لتوريد منتجاتهم الزراعية إليه، لما يوفره من خدمات لشريحة واسعة من المزارعين والتجار، مستفيداً من موقعه الجغرافي المتميز الذي يخدم محافظات الجنوب كافة.


وأشاروا إلى أن المشروع سيسهم في تخفيف كلف نقل المنتجات الزراعية إلى العاصمة عمان، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات الزراعية ويعزز استقرارها في الأسواق.


من جهتهم، أكد ممثلو وزارة الاستثمار ووزارة الإدارة المحلية اهتمام الوزارتين بهذا المشروع ومتابعته بشكل مباشر من قبل الجهات المعنية، لما له من أثر إيجابي متوقع على الاقتصاد المحلي، ودوره في توفير فرص عمل وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة.


وشدد المستشار الإسباني على أهمية المشاريع التنموية من هذا النوع، مؤكداً ضرورة ضمان استدامة التوريد وتعزيز دراسات الجدوى الاقتصادية بما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.


وفي ختام الزيارة زار الوفد الموقع المخصص لإنشاء السوق للاطلاع على جاهزيته ومقوماته، وبحث الخطوات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المشروع.

 
 


gnews

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