بحث إنشاء مجمع سفريات في النعيمة بإربد

الوكيل الإخباري- بحث مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة إربد محمد علاونة مع عدد من المسؤولين في بلدية بني عبيد ومتصرفية اللواء وقسم سير إربد، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع تنسيقي مشروع إنشاء مجمع سفريات في منطقة النعيمة لخدمة خطوط الباصات العاملة في المنطقة.

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وأكد المجتمعون بحضور مشغلي خطوط الباصات أن مشروع المجمع يهدف إلى توفير ساحة متكاملة بالخدمات والمرافق اللازمة لخدمة قطاع النقل العام، وإنهاء مشكلة الاصطفاف العشوائي للحافلات في وسط المنطقة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأشار الحضور إلى أن المجمع سيكون تحت إدارة بلدية بني عبيد وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري وقسم سير إربد، بما يضمن حسن إدارة الموقع وتنظيم عمل خطوط النقل العام مستقبلا.



و دعا العلاونة مشغلي الباصات بتنظيم العمل ضمن منظومة النقل العام الحديثة ضمن خطة التردد المنتظم والمدعومة من الهيئة والتي تتضمن مستقبلا إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الدفع الإلكتروني وتتبع حركة الحافلات ومواقع سيرها بشكل مباشر.



وأضاف العلاونة أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع مشغلي الباصات على آلية الاصطفاف داخل المجمع وتنظيم حركة الحافلات إضافة إلى تخصيص حافلة متنقلة لضمان توفير خدمات النقل للمواطنين في المناطق البعيدة وتعزيز وصول الخدمة إلى مختلف التجمعات السكانية.



كما تم الاتفاق على طرح استبيان إلكتروني وورقي اعتبارا من يوم السبت المقبل لاستطلاع آراء المواطنين وقياس مدى تفاعلهم مع تخصيص المجمع كنقطة انطلاق رئيسية للحافلات بما يحقق الراحة والطمأنينة لمستخدمي النقل العام وخاصة النساء وكبار السن.