بحث إنشاء مجمع للمحاكم الشرعية في غرب إربد

الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية غرب اربد، جمال البطانية، مع مفتش المحاكم الشرعية القاضي فراس عناب إمكانية إنشاء مجمع للمحاكم الشرعية في لواء غرب إربد والألوية الخمسة المجاورة.



وأبدي البطاينة استعداده لتقديم الطابق الثالث من البلدية لنهاية العام لإقامة المحكمة الشرعية التي تضم قاضي تنفيذ وإصلاح أسري ومحكمة ابتدائية لحين إنشاء مجمع للدوائر لتضم جميع الدوائر للألوية الخمسة (الكورة، الطيبة، الوسطية الأغوار الشمالية وغرب إربد) للتخفيف على المواطنين.