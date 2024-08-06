بحث إنشاء مجمع للمحاكم الشرعية في غرب إربد

وأبدي البطاينة استعداده لتقديم الطابق الثالث من البلدية لنهاية العام لإقامة المحكمة الشرعية التي تضم قاضي تنفيذ وإصلاح أسري ومحكمة ابتدائية لحين إنشاء مجمع للدوائر لتضم جميع الدوائر للألوية الخمسة (الكورة، الطيبة، الوسطية الأغوار الشمالية وغرب إربد) للتخفيف على المواطنين.
بدوره، قال عناب إن إنشاء المحاكم في المملكة يأتي للتخفيف على المواطنين، وترسيخا لقيم العدالة وتيسير الوصول إليها.
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