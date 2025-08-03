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بحث إنشاء مجمع وكلية تدريب مهني بإربد

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أرشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري - بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، مع مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة اليوم الأحد، إمكانية إنشاء مجمع مهني وكلية للتدريب المهني في مدينة إربد، بهدف تعزيز سبل التعليم المهني في المحافظة.

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وأكد العزام استعداد البلدية للتعاون مع المؤسسة وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تخصيص قطعة أرض مناسبة أو تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.


وقال الغرايبة، إن المؤسسة عازمة على تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، وتسعى لاختيار موقع يتوسط محافظات الشمال، وبما يضمن سهولة الوصول إليه من قبل جميع الطلبة.

 
 
gnews

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