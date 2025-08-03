بحث إنشاء مجمع وكلية تدريب مهني بإربد

الوكيل الإخباري - بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، مع مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة اليوم الأحد، إمكانية إنشاء مجمع مهني وكلية للتدريب المهني في مدينة إربد، بهدف تعزيز سبل التعليم المهني في المحافظة.

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وأكد العزام استعداد البلدية للتعاون مع المؤسسة وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تخصيص قطعة أرض مناسبة أو تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.