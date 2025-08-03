بحث إنشاء مجمع وكلية تدريب مهني بإربد

وأكد العزام استعداد البلدية للتعاون مع المؤسسة وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تخصيص قطعة أرض مناسبة أو تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
وقال الغرايبة، إن المؤسسة عازمة على تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، وتسعى لاختيار موقع يتوسط محافظات الشمال، وبما يضمن سهولة الوصول إليه من قبل جميع الطلبة.
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