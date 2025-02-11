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بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والكلية الجامعية الماليزية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الثلاثاء، 11-02-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الكلية الجامعية بمؤسسة "بهانج" الماليزية، ضم كلا من مدير مركز اللغة العربية "البيت العربي" أحمد فريد محمد دين، ومنسق العلاقات مع الجامعات العربية كمال العقربي، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي القائم بين الجانبين.

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وأكد مساد حرص الجامعة على مواصلة التعاون الأكاديمي مع مختلف مؤسسات التعليم العالي الماليزية، وخاصة الكلية الجامعية بمؤسسة بهانج، التي توفد سنويا العشرات من الطلبة الماليزيين لمواصلة دراستهم الجامعية في اليرموك.


وأشار إلى استعداد الجامعة لاستقبال المزيد من الطلبة الماليزيين، انسجاما مع رؤية الدولة الأردنية لدعم طلبة الدول الإسلامية الراغبين بتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه ديننا الإسلامي الحنيف ولغتنا وثقافتنا العربية.

 
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