بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والكلية الجامعية الماليزية

وأكد مساد حرص الجامعة على مواصلة التعاون الأكاديمي مع مختلف مؤسسات التعليم العالي الماليزية، وخاصة الكلية الجامعية بمؤسسة بهانج، التي توفد سنويا العشرات من الطلبة الماليزيين لمواصلة دراستهم الجامعية في اليرموك.
وأشار إلى استعداد الجامعة لاستقبال المزيد من الطلبة الماليزيين، انسجاما مع رؤية الدولة الأردنية لدعم طلبة الدول الإسلامية الراغبين بتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه ديننا الإسلامي الحنيف ولغتنا وثقافتنا العربية.
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