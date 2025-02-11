بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والكلية الجامعية الماليزية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الكلية الجامعية بمؤسسة "بهانج" الماليزية، ضم كلا من مدير مركز اللغة العربية "البيت العربي" أحمد فريد محمد دين، ومنسق العلاقات مع الجامعات العربية كمال العقربي، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي القائم بين الجانبين.

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وأكد مساد حرص الجامعة على مواصلة التعاون الأكاديمي مع مختلف مؤسسات التعليم العالي الماليزية، وخاصة الكلية الجامعية بمؤسسة بهانج، التي توفد سنويا العشرات من الطلبة الماليزيين لمواصلة دراستهم الجامعية في اليرموك.