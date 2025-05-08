الخميس 2025-05-08 07:31 م
 

بحث التعاون الأكاديمي بين جامعتي اليرموك والصين لعلوم الأرض

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الخميس، 08-05-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، المستشارة الثقافية الصينية-مديرة المركز الثقافي الصيني في عمان، شي وي، ووفدا من جامعة الصين لعلوم الأرض CUG ، ضم عميد كلية التعليم الدولية الدكتور شو فنغ، ومدير قسم الطلبة الأجانب الدكتور لوه وينكسو، والأكاديمي الدكتور كاي يوهينغ ليجون، لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

اضافة اعلان


وأكد مسّاد، حرص الجامعة على بناء شبكة تعاون أكاديمي وعلمي مع مختلف الجامعات المتميزة على المستوى الدولي، والذي يسهم في دعم مسيرتها التعليمية والبحثية، ويتيح الفرص لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية لاستكمال دراساتهم الأكاديمية وتعزيز مسيرتهم البحثية، لافتا إلى استعداد "اليرموك" للتعاون مع جامعة CUG في إطار توجه البلدين لإنشاء جامعة تقنية صينية أردنية تطرح تخصصات حديثة في مختلف المجالات التقنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يمنع 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات

جانب من توقيع البيان المشترك

أخبار محلية الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية

"بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

أخبار محلية بنك الملابس يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

نقابة المهندسين

أخبار محلية استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات نقابة المهندسين غدًا

ارشيفية

عربي ودولي شهيدان و7 مصابين بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بنك إنجلترا

أسواق ومال بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة

فرق البحث والإنقاذ خلال التمشيط والبحث عن الحدث المفقود

أخبار محلية البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

بيل غيتس

عربي ودولي غيتس يتبرع بثروته بحلول 2045



 
 





الأكثر مشاهدة