بحث التعاون الأكاديمي بين جامعتي اليرموك والصين لعلوم الأرض

الوكيل الإخباري- التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، المستشارة الثقافية الصينية-مديرة المركز الثقافي الصيني في عمان، شي وي، ووفدا من جامعة الصين لعلوم الأرض CUG ، ضم عميد كلية التعليم الدولية الدكتور شو فنغ، ومدير قسم الطلبة الأجانب الدكتور لوه وينكسو، والأكاديمي الدكتور كاي يوهينغ ليجون، لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

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