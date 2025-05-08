بحث التعاون الأكاديمي بين جامعتي اليرموك والصين لعلوم الأرض

وأكد مسّاد، حرص الجامعة على بناء شبكة تعاون أكاديمي وعلمي مع مختلف الجامعات المتميزة على المستوى الدولي، والذي يسهم في دعم مسيرتها التعليمية والبحثية، ويتيح الفرص لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية لاستكمال دراساتهم الأكاديمية وتعزيز مسيرتهم البحثية، لافتا إلى استعداد "اليرموك" للتعاون مع جامعة CUG في إطار توجه البلدين لإنشاء جامعة تقنية صينية أردنية تطرح تخصصات حديثة في مختلف المجالات التقنية.
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