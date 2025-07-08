بحث التعاون العلمي بين جامعتي اليرموك والأنبار العراقية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، مع وفد من جامعة الأنبار العراقية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون العلمي من خلال الكليات والبرامج الأكاديمية في الجامعتين.

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وأكد مساد حرص جامعة اليرموك على تعزيز وتوثيق التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي مع مختلف الجامعات العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء الهيئة التدريسية، بما يسهم في تطوير ورفع مستوى التدريس والبحث العلمي في مختلف المجالات، لافتا إلى سعي الجامعة الدائم لتطوير برامجها، وإعادة هيكلة خططها الدراسية بما يواكب متطلبات أسواق العمل.