بحث التعاون العلمي بين جامعتي اليرموك والأنبار العراقية

وأكد مساد حرص جامعة اليرموك على تعزيز وتوثيق التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي مع مختلف الجامعات العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء الهيئة التدريسية، بما يسهم في تطوير ورفع مستوى التدريس والبحث العلمي في مختلف المجالات، لافتا إلى سعي الجامعة الدائم لتطوير برامجها، وإعادة هيكلة خططها الدراسية بما يواكب متطلبات أسواق العمل.
وأشار إلى تميز جامعة اليرموك بطرح مجموعة من التخصصات والبرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب حرص الجامعة على مواصلة مسيرتها التصاعدية في عدد من التصنيفات الأكاديمية الدولية، واهتمامها بزيادة إنتاجها البحثي.
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