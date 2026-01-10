السبت 2026-01-10 07:42 م

بحث التعاون بمجالات الإرشاد الزراعي في الطفيلة

التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية
جامعة الطفيلة التقنية
 
السبت، 10-01-2026 05:34 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور حسن الشلبي، ومدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول، اليوم السبت، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الزراعة في عدد من المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون في المجالات الزراعية، لا سيما ما يتعلق بخدمة المجتمع المحلي، وتبادل الخبرات، ودعم المشاريع التنموية، واتفقا على إشراك الكوادر الفنية في المديرية في برنامج إذاعي يعنى بالشأن الزراعي، وبخاصة ما يتعلق بنشر الوعي لدى المزارعين من خلال النشرات الإرشادية الأسبوعية.

 
 


