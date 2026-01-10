بحث التعاون بمجالات الإرشاد الزراعي في الطفيلة

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون في المجالات الزراعية، لا سيما ما يتعلق بخدمة المجتمع المحلي، وتبادل الخبرات، ودعم المشاريع التنموية، واتفقا على إشراك الكوادر الفنية في المديرية في برنامج إذاعي يعنى بالشأن الزراعي، وبخاصة ما يتعلق بنشر الوعي لدى المزارعين من خلال النشرات الإرشادية الأسبوعية.
