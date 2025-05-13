بحث التعاون بين أوقاف إربد الأولى والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

وجرى خلال اللقاء بحث آليات التنسيق لتنفيذ برنامج "الدعم التماثلي"، الذي تنفذه الهيئة لزيارة المصابين العسكريين في إقليم الشمال، ضمن خطتها السنوية المعتمدة.
وأكد الحموري، أهمية هذه المبادرات في التعبير عن الامتنان والتقدير لتضحيات المصابين العسكريين، وما قدموه في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم التكافل وتعزيز اللحمة الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
-
التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء
-
وزارة الزراعة: منح رخص استيراد الليمون يخضع لمعايير شفافة
-
يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك
-
محافظة : الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المدارس المتميزة
-
حديقة مرورية جديدة في مادبا لتعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة
-
يوم وظيفي في الجامعة الهاشمية بمشاركة 40 شركة ومؤسسة