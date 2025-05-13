بحث التعاون بين أوقاف إربد الأولى والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

الوكيل الإخباري- بحث مدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري اليوم الثلاثاء، مع رئيس فرع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال غالب الرحامنة، سبل تعزيز التعاون المشترك.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء بحث آليات التنسيق لتنفيذ برنامج "الدعم التماثلي"، الذي تنفذه الهيئة لزيارة المصابين العسكريين في إقليم الشمال، ضمن خطتها السنوية المعتمدة.



وأكد الحموري، أهمية هذه المبادرات في التعبير عن الامتنان والتقدير لتضحيات المصابين العسكريين، وما قدموه في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم التكافل وتعزيز اللحمة الوطنية.