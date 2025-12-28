بحث التعاون بين إقليم البترا وجمعية "عاصمة الأنباط"

06:45 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، خلال لقاء مع الهيئة الإدارية لجمعية عاصمة الأنباط التعاونية، بحضور أعضاء المجلس، تعزيز التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين.





وشدّد البريزات خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع جمعية "عاصمة الأنباط" باعتبارها أحد الأذرع التنموية للسلطة، لافتاً إلى استفادة أكثر من 3450 أسرة بشكل مباشر من خدمات الجمعية، إضافة إلى دعم 455 شخصاً من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة من خلال المشاريع المشتركة مع السلطة.



وتمّ خلال اللقاء استعراض عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها مشروع تجسيد الحياة النبطية، واتفاقية المطل في الموقع الأثري، ومشروع ركن القهوة، بهدف تعزيز التنمية المحلية وتحسين التجربة السياحية في الإقليم.



وتفقّد البريزات جمعية جبل مسعودة وبيت الشعر في منطقة مسعودة، واطّلع على أبرز الأنشطة والبرامج المجتمعية والثقافية التي تنفذها الجمعية، مؤكداً أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والشعري كجزء من الهوية الوطنية والثقافة البدوية المسجّلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، مشيداً بدور بيت الشعر في احتضان المواهب الشعرية وتعزيز الحراك الثقافي في المنطقة.



وفي إطار دعم مبادرات التنمية المجتمعية، زار البريزات مركز تنمية دلاغة، وافتتح مشغل النول الذي شاركت فيه متطوعات من أبناء المجتمع المحلي، وساهم في الحفاظ على الحرف التقليدية وخلق فرص تمكين اقتصادي مستدام.



كما شهد تخريج دفعة "أصدقاء المركز الصغار" من فئة الطفولة المبكرة، ضمن مبادرة نوعية لتعزيز مهارات الأطفال في القراءة والكتابة، وتنمية قدراتهم المعرفية وبناء ثقتهم بأنفسهم.



وحضر افتتاح دورة "الأسرة الآمنة" في المركز، ضمن التعاون بين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومديرية الأمن العام، والتي تهدف إلى تمكين المرأة أمنياً ورفع مستوى الوعي بسبل الوقاية من المخاطر، بما يسهم في حماية الأسرة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.



وأكد البريزات خلال جولاته حرص السلطة على دعم الجمعيات والمبادرات المجتمعية والثقافية، مشدّداً على أهمية استمرارية العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع أبناء إقليم البترا.

