بحث التعاون بين اتحاد العمال ومؤسسة فريدريش إيبرت

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة مع مدير مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، سفن شقيرزنسكي، أوجه التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار تنفيذ خطة الاتحاد الاستراتيجية.

اضافة اعلان



وحسب بيان الاتحاد اليوم الخميس، أشاد الفناطسة خلال زيارته لمقر المؤسسة، بالدعم الذي تقدمه "فريدريش إيبرت" لبرامج التثقيف والتدريب بالاتحاد، مثمنا جهودها في إصدار أول دليل تدريبي خاص بالاتحاد العام وبدعم كامل.



من جهته، أعرب "شقير زنسكي" عن تقديره لزيارة الاتحاد لمكاتب المؤسسة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس اتحاد العمال منذ سنوات، مؤكدا استعداد المؤسسة لتقديم تعاون فني لدعم الشفافية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق لجميع عمال الأردن.