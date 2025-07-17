بحث التعاون بين اتحاد العمال ومؤسسة فريدريش إيبرت

وحسب بيان الاتحاد اليوم الخميس، أشاد الفناطسة خلال زيارته لمقر المؤسسة، بالدعم الذي تقدمه "فريدريش إيبرت" لبرامج التثقيف والتدريب بالاتحاد، مثمنا جهودها في إصدار أول دليل تدريبي خاص بالاتحاد العام وبدعم كامل.
من جهته، أعرب "شقير زنسكي" عن تقديره لزيارة الاتحاد لمكاتب المؤسسة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس اتحاد العمال منذ سنوات، مؤكدا استعداد المؤسسة لتقديم تعاون فني لدعم الشفافية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق لجميع عمال الأردن.
وحضر اللقاء مستشار الاتحاد العام نظام قاحوش، ومن مؤسسة فريدريتش إيبرت مدير البرامج يوسف إبراهيم ومنسقة البرامج إسراء أبو حسين.
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