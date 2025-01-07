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بحث التعاون بين الأردن وقطر في مجال التربية والتعليم

أعلام الأردن وقطر
أعلام الأردن وقطر
الثلاثاء، 07-01-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ونظيرته القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، أوجه التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي.

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والتقى الدكتور محافظة الوزيرة القطرية على هامش مشاركته في المؤتمر 14 لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي اختتم أعماله في الدوحة اليوم، حيث تم خلال الاجتماع، بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.


وشارك الدكتور محافظة ممثلا عن الأردن في المؤتمر الذي عقد على مدى 3 أيام بحضور ومشاركة عدد من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي العرب.


وعقد المؤتمر تحت شعار: "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي"، بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.


وناقش المجتمعون عدة محاور استراتيجية من أبرزها: سبل توفير التعليم الشامل والمستدام للجميع، وتحقيق العدالة في الوصول إلى فرص تعليمية عالية الجودة، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز التعليم وتطويره ودعم البحث والابتكار.


كما تمت مناقشة تمكين المعلمين وتطوير قدراتهم لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العملية التعليمية، فضلا عن التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم، وتطوير السياسات والمناهج التعليمية، وتحسين البنية التحتية للنظم التربوية، ودعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار في التعليم، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

 
gnews

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