بحث التعاون بين "الإقراض الزراعي" ونقابة أصحاب المعاصر

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، مع مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، برئاسة نائب النقيب عبدالله الخوالدة، التعاون المشترك.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الاثنين، اطلع الدوجان خلال اللقاء على واقع قطاع الزيتون وسبل النهوض به، لما له من أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمساهمته في الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، ومكافحة البطالة، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الصناعات التحويلية.