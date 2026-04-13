الإثنين 2026-04-13 10:31 م

بحث التعاون بين "الإقراض الزراعي" ونقابة أصحاب المعاصر

الإثنين، 13-04-2026 06:55 م

الوكيل الإخباري-   بحث مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، مع مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، برئاسة نائب النقيب عبدالله الخوالدة، التعاون المشترك.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الاثنين، اطلع الدوجان خلال اللقاء على واقع قطاع الزيتون وسبل النهوض به، لما له من أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمساهمته في الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، ومكافحة البطالة، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الصناعات التحويلية.


وأكد دور "الإقراض الزراعي" في تطوير القطاع من خلال توفير حلول تمويلية تسهم في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أساليب التخزين، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا، وزيادة كفاءة وجودة المنتجات.

 
 


gnews

