بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية واتحاد الجامعات العربية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، مع المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية الدكتور أنس راتب السعود، تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي.

وقال الدكتور العجلوني، إن الجامعة تضع في صميم أولوياتها تعزيز حضورها الدولي عبر تطوير برمجها الأكاديمية بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية وتوسيع شراكاتها البحثية وتمكين الطلبة والباحثين من الإسهام في إنتاج معرفة نوعية قادرة على المنافسة عالميا.



من جهته، قدم الدكتور السعود، محاضرة علمية متخصصة بعنوان: " العالمية في التعليم العالي ودور البحث العلمي والابتكار في تعزيز الحضور الدولي للجامعات" لعدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في الجامعة.



وأشار الى الدور المحوري الذي تقوم به البلقاء التطبيقية في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، مبينا أنها تمثل نموذجا في تبني مفاهيم الجودة والتميز الأكاديمي والانفتاح على التجارب العالمية.



وأضاف إن ما تشهده الجامعة من تطور في البرامج الأكاديمية والبحث العلمي يعكس رؤية واضحة نحو التحديث والارتقاء بمستوى التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.



وعرض خلال المحاضرة أحدث المستجدات في منظومات التصنيفات العالمية، مسلطا الضوء على أهمية البحث العلمي النوعي، والتعاون الدولي والتحول الرقمي ودوره في تعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، متناولا أبرز التحديات التي تواجه الجامعات العربية، وسبل تطوير أدائها وفق مؤشرات عالمية معتمدة.



وركزت المحاضرة على أهمية بناء استراتيجيات مؤسسية قائمة على تعزيز النشر العلمي في المجلات العالمية، وتطوير بيئات الابتكار، بما يسهم في تحقيق حضور دولي فاعل ومستدام.



وشهدت المحاضرة تفاعلا لافتا من الحضور، حيث طرحت العديد من الأسئلة والمداخلات التي أثرت النقاش، وأسهمت في تعميق الفهم حول متطلبات التميز والتنافسية في التصنيفات الدولية.



وقال العجلوني، إن تنظيم هذه المحاضرة يأتي ضمن رؤية الجامعة الرامية إلى ترسيخ مفاهيم العالمية في التعليم العالي، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والبحثي، بما ينعكس إيجابا على جودة مخرجات التعليم، ويعزز من مكانة الجامعة إقليميا ودوليا.



بدوره، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، إن مفاهيم العالمية لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة ملحة تفرضها متغيرات التعليم العالي وهو ما يدفع الجامعة إلى تبني سياسات تطوير مستمرة تستند إلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.