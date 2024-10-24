بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والملحقية الثقافية التركية

وأكد كاليلي متابعته للخطوات الكبيرة والإنجازات التي تحققها البلقاء التطبيقية، واهتمام الجانب التركي في توجيه الطلبة الأتراك للدورات التي تنظمها مراكز الجامعة، وتوجيههم نحو الالتحاق ببرامج الجامعة المتنوعة والمتميزة.
بدوره، أكد الدكتور الزعبي حرص جامعة البلقاء التطبيقية على التواصل والتشارك وتعميق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلقاء التطبيقية والجامعات التركية.
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