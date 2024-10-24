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بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والملحقية الثقافية التركية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
الخميس، 24-10-2024 06:13 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خالد الزعبي مع الملحق الثقافي التركي في عمان حسن كاليلي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والملحقية التركية وتوجيه الطلبة الأتراك للدراسة في التخصصات النوعية في البلقاء التطبيقية.

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وأكد كاليلي متابعته للخطوات الكبيرة والإنجازات التي تحققها البلقاء التطبيقية، واهتمام الجانب التركي في توجيه الطلبة الأتراك للدورات التي تنظمها مراكز الجامعة، وتوجيههم نحو الالتحاق ببرامج الجامعة المتنوعة والمتميزة.


بدوره، أكد الدكتور الزعبي حرص جامعة البلقاء التطبيقية على التواصل والتشارك وتعميق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلقاء التطبيقية والجامعات التركية.

 
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