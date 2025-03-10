بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وتجمع المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، مع رئيس تجمع المتقاعدين العسكريين في محافظة البلقاء، اللواء المتقاعد محمد القضاة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

اضافة اعلان



وناقش الجانبان محاور التعاون المختلفة، حيث جرى التأكيد على أهمية تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة تسهم في تعزيز الفكر والتبادل الثقافي بين طلبة الجامعة وأعضاء التجمع، بما يعزز من وعي الطلبة ويتيح لهم الاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين.



وأشار الجانبان إلى أهمية دعم الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية في الجامعة، وهم من أبناء القوات المسلحة الأردنية، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة لنجاحهم الأكاديمي وتأهيلهم العلمي.