بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وتجمع المتقاعدين العسكريين

وناقش الجانبان محاور التعاون المختلفة، حيث جرى التأكيد على أهمية تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة تسهم في تعزيز الفكر والتبادل الثقافي بين طلبة الجامعة وأعضاء التجمع، بما يعزز من وعي الطلبة ويتيح لهم الاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين.
وأشار الجانبان إلى أهمية دعم الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية في الجامعة، وهم من أبناء القوات المسلحة الأردنية، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة لنجاحهم الأكاديمي وتأهيلهم العلمي.
وأكد العجلوني، أن رعاية هؤلاء الطلبة تأتي ضمن أولويات الجامعة، تقديرًا لعطاء ذويهم في خدمة الوطن، وحرصًا على توفير بيئة تعليمية داعمة تعزز تفوقهم وتميزهم، مشيدًا بدور المتقاعدين العسكريين في خدمة المجتمع.
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