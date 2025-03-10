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بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وتجمع المتقاعدين العسكريين

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
المتقاعدين العسكريين
 
الإثنين، 10-03-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، مع رئيس تجمع المتقاعدين العسكريين في محافظة البلقاء، اللواء المتقاعد محمد القضاة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

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وناقش الجانبان محاور التعاون المختلفة، حيث جرى التأكيد على أهمية تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة تسهم في تعزيز الفكر والتبادل الثقافي بين طلبة الجامعة وأعضاء التجمع، بما يعزز من وعي الطلبة ويتيح لهم الاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين.


وأشار الجانبان إلى أهمية دعم الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية في الجامعة، وهم من أبناء القوات المسلحة الأردنية، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة لنجاحهم الأكاديمي وتأهيلهم العلمي.


وأكد العجلوني، أن رعاية هؤلاء الطلبة تأتي ضمن أولويات الجامعة، تقديرًا لعطاء ذويهم في خدمة الوطن، وحرصًا على توفير بيئة تعليمية داعمة تعزز تفوقهم وتميزهم، مشيدًا بدور المتقاعدين العسكريين في خدمة المجتمع.

 
 
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المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وتجمع المتقاعدين العسكريين



 
 



 

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