بحث التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، سبل التعاون المشترك وآلية دعم قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأردنية، مع وفد يمثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة نائب مدير عام الوكالة مدير دائرة التعاون التقني هوا ليو وهيئة الطاقة الذرية الأردنية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان بحضور مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول.

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