 
الأربعاء 2025-02-19 03:52 م
 

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
الأربعاء، 19-02-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، سبل التعاون المشترك وآلية دعم قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأردنية، مع وفد يمثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة نائب مدير عام الوكالة مدير دائرة التعاون التقني هوا ليو وهيئة الطاقة الذرية الأردنية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان بحضور مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول.

اضافة اعلان


وأكد عبيدات في بيان اليوم الأربعاء، دعم الجامعة الأردنية لأوجه التعاون مع الوكالة الدولية وهيئة الطاقة الذرية في سبيل رفد قسم الطب النووي بالأجهزة الطبية المتطورة، لاسيما جهاز التصوير البوزتروني الطبقي المتطور الذي في حال توفيره سيشكل نقلة نوعية في مجال التشخيص الطبي الدقيق، خاصة وأن مستشفى الجامعة يقدم خدماته الطبية إلى ما يزيد على 600 ألف مراجع سنويا نظرا لاحتضانه كفاءات طبية وفنية مساندة على مستوى عال من المهنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية تقديم موعد سباق باها الأردن في العقبة

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها على جميع المحاور

ارشيفية

أخبار محلية "الإدارة المحلية" تطلب من البلديات رفع جهوزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

تعبيرية

عربي ودولي فرانكن: معظم أنظمة الدفاع في أوروبا أمريكية والطيران الأوروبي "ضعيف للغاية"

ا

عربي ودولي الصين: لدى بكين وواشنطن مصالح مشتركة ومساحة كبيرة للتعاون

ا

منوعات في هذا التاريخ.. الأرض على موعد مع القمر الدموي

لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الوطني لشؤون الأسرة ينفذ جلسات نقاشية تستهدف كبار السن



 




الأكثر مشاهدة