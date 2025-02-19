بحث التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأكد عبيدات في بيان اليوم الأربعاء، دعم الجامعة الأردنية لأوجه التعاون مع الوكالة الدولية وهيئة الطاقة الذرية في سبيل رفد قسم الطب النووي بالأجهزة الطبية المتطورة، لاسيما جهاز التصوير البوزتروني الطبقي المتطور الذي في حال توفيره سيشكل نقلة نوعية في مجال التشخيص الطبي الدقيق، خاصة وأن مستشفى الجامعة يقدم خدماته الطبية إلى ما يزيد على 600 ألف مراجع سنويا نظرا لاحتضانه كفاءات طبية وفنية مساندة على مستوى عال من المهنية.
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