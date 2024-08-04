بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الباكستانية

وأكد الفايز عمق علاقات الصداقة الأردنية الباكستانية والسعي لتعزيزها والبناء عليها، مستعرضًا منظومة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها "العقبة الخاصة" للمستثمرين، واستضافة رجال الأعمال والمستثمرين من باكستان، لإطلاعهم على الفرص الواعدة التي تتوفر في المنطقة الخاصة والتي يمكن الاستفادة منها.
من جانبه، أشاد إقبال بما وصلت إليه منطقة العقبة الخاصة من تطور وإنشاء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع المستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى الأردن، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.
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