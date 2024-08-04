 
الأحد 2024-08-04 04:04 م
 
 

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الباكستانية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة




 

الأحد، 04-08-2024 02:48 م

 الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز مع السفير الباكستاني في المملكة محمد أجمل إقبال سبل التعاون في المجال الاستثماري والسياحي، وبما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين والشعبين الصديقين.


وأكد الفايز عمق علاقات الصداقة الأردنية الباكستانية والسعي لتعزيزها والبناء عليها، مستعرضًا منظومة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها "العقبة الخاصة" للمستثمرين، واستضافة رجال الأعمال والمستثمرين من باكستان، لإطلاعهم على الفرص الواعدة التي تتوفر في المنطقة الخاصة والتي يمكن الاستفادة منها.


من جانبه، أشاد إقبال بما وصلت إليه منطقة العقبة الخاصة من تطور وإنشاء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع المستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى الأردن، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.





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