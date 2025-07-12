بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومكاتب استقدام العاملين في المنازل

وأكد المجالي، خلال اللقاء، بحضور مفوض الاقتصاد والاستثمار في السلطة، الدكتور محمد أبو عمر، أهمية هذا القطاع في دعم منظومة الخدمات المجتمعية، ودور السلطة في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره.
وأكد أيضًا حرص سلطة العقبة على تبنّي نهج التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات والنقابات المهنية في العقبة، من خلال الحوار البنّاء، والاستماع إلى التحديات والصعوبات، واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها ومعالجتها.
من جانبه، عرض الفاعوري أبرز مطالب مكاتب الاستقدام، لضمان استمرارية هذا القطاع الخدمي وجودة الخدمات المقدّمة، مثمّنًا مبادرة السلطة في فتح هذا الحوار، الذي يجسّد مبدأ التشاركية، ما يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
ووعد المجالي بدراسة مطالب أصحاب مكاتب الاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول متوازنة تسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، مع ضمان حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
الخرابشة يتفقد محطة رحاب ويؤكد الاستعداد لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف
-
العيسوي: الأردن بحكمة الملك ورؤيته صامد في وجه التحديات
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المناصير
-
الحكومة توضح حول التعديلات الأخيرة على قانوني العقوبات والتنفيذ
-
رسالة للأردنيين الراغبين بشراء الذهب
-
المفرق.. شباب كلنا الأردن تنفذ مبادرة "تعلّم معنا" لدعم طلبة التوجيهي
-
حملة لإزالة البسطات غير المرخصة في إيدون
-
ورشات تدريبية في إربد لمشروع مرصد "أداء البلديات"