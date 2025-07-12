بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومكاتب استقدام العاملين في المنازل

الوكيل الإخباري- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، "شادي رمزي المجالي"، ونقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، أحمد الفاعوري، واقع هذا القطاع الخدمي في العقبة، وسبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين ضمن التشريعات الناظمة والمعمول بها في المنطقة الخاصة.

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وأكد المجالي، خلال اللقاء، بحضور مفوض الاقتصاد والاستثمار في السلطة، الدكتور محمد أبو عمر، أهمية هذا القطاع في دعم منظومة الخدمات المجتمعية، ودور السلطة في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره.



وأكد أيضًا حرص سلطة العقبة على تبنّي نهج التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات والنقابات المهنية في العقبة، من خلال الحوار البنّاء، والاستماع إلى التحديات والصعوبات، واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها ومعالجتها.



من جانبه، عرض الفاعوري أبرز مطالب مكاتب الاستقدام، لضمان استمرارية هذا القطاع الخدمي وجودة الخدمات المقدّمة، مثمّنًا مبادرة السلطة في فتح هذا الحوار، الذي يجسّد مبدأ التشاركية، ما يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.