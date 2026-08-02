بحث التعاون بين "المهندسين الزراعيين" و"الإقراض الزراعي"

الوكيل الإخباري- بحث نقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، سبل التعاون في تمويل مشاريع زراعية ريادية صغيرة للمهندسين الزراعيين بدون فائدة.

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وأكد أبو نقطة الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة الإقراض الزراعي في دعم القطاع، مشيرًا إلى استمرار الشراكة معها لتمكين المهندسين والمهندسات الزراعيين من مختلف محافظات المملكة.



وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير فرص تمويلية للمؤهلين منهم لتأسيس وإدارة مشاريع زراعية ريادية صغيرة، من خلال منحهم قروضًا بدون فوائد، مع فترات سماح ومدد سداد ميسرة، على أن يتم ترشيح المستفيدين وفق معايير وأسس مهنية واضحة وشفافة ومعلنة.