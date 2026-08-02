بحث التعاون بين "المهندسين الزراعيين" و"الإقراض الزراعي"

وأكد أبو نقطة الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة الإقراض الزراعي في دعم القطاع، مشيرًا إلى استمرار الشراكة معها لتمكين المهندسين والمهندسات الزراعيين من مختلف محافظات المملكة.
وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير فرص تمويلية للمؤهلين منهم لتأسيس وإدارة مشاريع زراعية ريادية صغيرة، من خلال منحهم قروضًا بدون فوائد، مع فترات سماح ومدد سداد ميسرة، على أن يتم ترشيح المستفيدين وفق معايير وأسس مهنية واضحة وشفافة ومعلنة.
من جانبه، أكد الدوجان أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون مع النقابة ودعم منتسبيها في تنفيذ مشاريع زراعية صغيرة مدرّة للدخل، ذات أثر مباشر في توفير فرص عمل لأصحابها وأفراد المجتمع المحلي، من خلال قروض دون فائدة، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة في دعم المهندسين الزراعيين وتعزيز دورهم في تطوير القطاع الزراعي.
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