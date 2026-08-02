الأحد 2026-08-02 09:32 م

بحث التعاون بين "المهندسين الزراعيين" و"الإقراض الزراعي"

ب
جانب من اللقاء
 
الأحد، 02-08-2026 08:36 م

الوكيل الإخباري- بحث نقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، سبل التعاون في تمويل مشاريع زراعية ريادية صغيرة للمهندسين الزراعيين بدون فائدة.

اضافة اعلان


وأكد أبو نقطة الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة الإقراض الزراعي في دعم القطاع، مشيرًا إلى استمرار الشراكة معها لتمكين المهندسين والمهندسات الزراعيين من مختلف محافظات المملكة.


وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير فرص تمويلية للمؤهلين منهم لتأسيس وإدارة مشاريع زراعية ريادية صغيرة، من خلال منحهم قروضًا بدون فوائد، مع فترات سماح ومدد سداد ميسرة، على أن يتم ترشيح المستفيدين وفق معايير وأسس مهنية واضحة وشفافة ومعلنة.


من جانبه، أكد الدوجان أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون مع النقابة ودعم منتسبيها في تنفيذ مشاريع زراعية صغيرة مدرّة للدخل، ذات أثر مباشر في توفير فرص عمل لأصحابها وأفراد المجتمع المحلي، من خلال قروض دون فائدة، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة في دعم المهندسين الزراعيين وتعزيز دورهم في تطوير القطاع الزراعي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض

عربي ودولي مسؤولون أمريكيون: البيت الأبيض محبط وخيارات محدودة بشأن إيران

ا

أخبار محلية انخفاض معدل بطالة "غير الأردنيين" 5.4% بالربع الأول من العام

علم مصر وقطر

عربي ودولي مباحثات قطرية مصرية بشأن جهود خفض التصعيد

ا

عربي ودولي السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

ب

أخبار محلية بحث التعاون بين "المهندسين الزراعيين" و"الإقراض الزراعي"

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: مفاوضات إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية

ب

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز لن يعود كما كان

أرشيفية

عربي ودولي سنتكوم: تحويل مسار 35 سفينة منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 