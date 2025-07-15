بحث التعاون بين بلدية غرب إربد والتدريب المهني لتمكين الشباب والمرأة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة، خلال لقائه في مبنى البلدية، اليوم الثلاثاء، مع مدير مركز تدريب مهني غرب إربد نعمت عبيدات، والمدرب في المركز أيمن مهيدات، سبل التعاون المشترك لتعزيز تمكين الشباب والمرأة، ودعم مشاركتهم الاقتصادية في المجتمع المحلي.

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وأكد القضاة أهمية تكامل الجهود بين البلدية والمؤسسات التدريبية والمجتمع المحلي، لتوفير بيئة مناسبة تدعم الشباب وتؤهلهم للاندماج في سوق العمل، من خلال برامج تدريب مهني نوعية تسهم في بناء قدراتهم، وإيجاد فرص تشغيل حقيقية، مشيرا إلى قصص نجاح تحققت لشباب من المنطقة عبر الالتحاق بمثل هذه البرامج.



وناقش الجانبان سبل التشبيك مع الجهات الداعمة، خصوصًا صندوق التنمية والتشغيل، لتوفير الدعم اللازم للمشاريع الريادية والمبادرات المجتمعية، وتمكين النساء من خلال تطوير المشاريع المنزلية والمطابخ الإنتاجية، وتزويدهن بمهارات تعزز فرص دخولهن سوق العمل.