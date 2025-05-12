الإثنين 2025-05-12 04:55 م
 

بحث التعاون بين "تجارة إربد" والسفارة التركية

اربد
إربد
 
الإثنين، 12-05-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-   بحثت غرفة تجارة إربد والسفارة التركية، اليوم الاثنين، سبل التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة قطاع الأعمال في محافظة إربد.

اضافة اعلان


وأشاد رئيس الغرفة محمد الشوحة، خلال لقاء السفير التركي في المملكة يعقوب جايماز أوغلو، بحضور أعضاء من الغرفة، بالعلاقات التاريخية بين الأردن وتركيا، مؤكدا أهمية العمل على تطوير الشراكات التجارية وتسهيل التبادل التجاري بين رجال الأعمال.


وأشار إلى أهمية مدينة إربد التي تمثل بوابة الاقتصاد في شمال المملكة، وتمتاز بموقع استراتيجي حيوي، وشبكة علاقات اقتصادية قوية محليا وإقليميا، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار والتبادل التجاري.


وبحث الجانبان التحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري، سواء على صعيد الإجراءات الجمركية أو النقل والتراخيص، إلى جانب أهمية دعم التبادل السياحي والتعاون في المجالات التعليمية والثقافية.

 
gnews

أحدث الأخبار

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "المعونة الوطنية" و"الإغاثة الإسلامية"

اربد

أخبار محلية بحث التعاون بين "تجارة إربد" والسفارة التركية

رابطة الكتاب الأردنيين

أخبار محلية رابطة الكتاب تطلق جائزة "روضة الفرخ الهدهد" لأدب الطفل

عروض ليالي الفيلم اللبناني في "شومان"

أخبار محلية انطلاق عروض ليالي الفيلم اللبناني في "شومان" غدا

توصيات التداول تصنع الفرق: دليل المتداوِل الرّابح

أسواق ومال توصيات التداول تصنع الفرق: دليل المتداوِل الرّابح

مجلس النواب

شؤون برلمانية تخريج الفوج الخامس من مشروع الزمالة البرلمانية

بربر

فيديو منوع هكذا يبدو شكل القرش الصغير

فاتورة كهرباء

أخبار محلية الحكومة تعلن عن دعم يوفر نحو 20 دينارا من فاتورة الكهرباء الشهرية لاسر اردنية



 
 





الأكثر مشاهدة