بحث التعاون بين "تجارة إربد" والسفارة التركية

الوكيل الإخباري- بحثت غرفة تجارة إربد والسفارة التركية، اليوم الاثنين، سبل التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة قطاع الأعمال في محافظة إربد.

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وأشاد رئيس الغرفة محمد الشوحة، خلال لقاء السفير التركي في المملكة يعقوب جايماز أوغلو، بحضور أعضاء من الغرفة، بالعلاقات التاريخية بين الأردن وتركيا، مؤكدا أهمية العمل على تطوير الشراكات التجارية وتسهيل التبادل التجاري بين رجال الأعمال.



وأشار إلى أهمية مدينة إربد التي تمثل بوابة الاقتصاد في شمال المملكة، وتمتاز بموقع استراتيجي حيوي، وشبكة علاقات اقتصادية قوية محليا وإقليميا، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار والتبادل التجاري.