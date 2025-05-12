بحث التعاون بين "تجارة إربد" والسفارة التركية

وأشاد رئيس الغرفة محمد الشوحة، خلال لقاء السفير التركي في المملكة يعقوب جايماز أوغلو، بحضور أعضاء من الغرفة، بالعلاقات التاريخية بين الأردن وتركيا، مؤكدا أهمية العمل على تطوير الشراكات التجارية وتسهيل التبادل التجاري بين رجال الأعمال.
وأشار إلى أهمية مدينة إربد التي تمثل بوابة الاقتصاد في شمال المملكة، وتمتاز بموقع استراتيجي حيوي، وشبكة علاقات اقتصادية قوية محليا وإقليميا، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار والتبادل التجاري.
وبحث الجانبان التحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري، سواء على صعيد الإجراءات الجمركية أو النقل والتراخيص، إلى جانب أهمية دعم التبادل السياحي والتعاون في المجالات التعليمية والثقافية.
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