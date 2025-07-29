بحث التعاون بين "تجارة العقبة" و"توزيع الكهرباء"

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وتسهيل الأعمال في محافظة العقبة بين المؤسسات المهنية والقطاعات التجارية والقضايا المهمة التي تمس القطاعات التجارية والسياحية والخدمية في المدينة وعلى رأسها الفواتير والتكاليف وخصوصيه العقبة كمنطقة سياحية.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق المسبق والتعاون المستدام بين غرفة التجارة وشركة الكهرباء، بما يحقق التوازن بين استمرارية الخدمة وحماية المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص في العقبة.
بدوره، لفت مدير الشركة المهندس محمد أبو همام إلى حرص الشركة في تسهيل آلية سداد الذمم المالية المستحقة على المشتركين من القطاعات التجارية والسكنية بما يضمن التيسير على المشتركين ويعزز الاستقرار التشغيلي للمؤسسات المختلفة.
وتم الاتفاق على عدم فصل التيار الكهربائي عن بعض القطاعات الحيوية خلال العطل الرسمية والمناسبات، وذلك حرصا على استمرارية سلاسل التوريد وضمان عدم تأثر المنشآت السياحية، التي تشهد نسب إشغال مرتفعة خلال عطلات نهاية الأسبوع مقارنة ببقية أيام الأسبوع.
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