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بحث التعاون بين تربية الطيبة والوسطية وكلية التدريب المهني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 23-10-2024 11:58 م

الوكيل الإخباري-   -بحث مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور رعد الخصاونة اليوم الأربعاء، مع ممثل كلية التدريب المهني المتقدم، الدكتور محمد اللبابنة سبل تعزيز الشراكة بين المديرية وكلية التدريب المهني؛ بهدف دعم التعليم المهني وتبني الأفكار الريادية لدى الطلبة.

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وأكد الخصاونة أهمية تعزيز التعليم المهني باعتباره ركيزة أساسية لتمكين الطلبة من دخول سوق العمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى دوماً إلى توفير كل السبل الممكنة لتهيئة الطلبة الموهوبين وطلبة برنامج التعليم المهني والتقني (BTEC) لتحقيق إنجازات ملموسة في مشاريعهم المستقبلية.


من جانبه، أشار اللبابنة إلى الدور الحيوي الذي ستحققه الشراكة بين الجانبين في تمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم في المجالات المهنية والتقنية، داعياً إلى استمرارية التعاون لتطوير البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

 
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