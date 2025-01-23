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بحث التعاون بين صحة عجلون ومجلس المحافظة

عجلون
عجلون
الخميس، 23-01-2025 04:09 م

الوكيل الإخباري-    بحثت مديرية صحة عجلون، ومجلس المحافظة، آليات التعاون المشترك بهدف تطوير الخدمات الصحية في المحافظة.

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وقال رئيس المجلس، عمر المومني، إن المجلس يولي اهتماما خاصا بالقطاع الصحي ويسعى إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع الحيوية، مشيرا إلى تنسيق العمل مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ مشروع مركز صحي عجلون الشامل، وتخصيص الأراضي المطلوبة لإنشاء مراكز صحية جديدة، وتحسين المرافق القائمة من خلال الصيانة والتأهيل.

 
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