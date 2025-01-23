بحث التعاون بين صحة عجلون ومجلس المحافظة

وقال رئيس المجلس، عمر المومني، إن المجلس يولي اهتماما خاصا بالقطاع الصحي ويسعى إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع الحيوية، مشيرا إلى تنسيق العمل مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ مشروع مركز صحي عجلون الشامل، وتخصيص الأراضي المطلوبة لإنشاء مراكز صحية جديدة، وتحسين المرافق القائمة من خلال الصيانة والتأهيل.
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