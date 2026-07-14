بحث التعاون بين مجمع اللغة العربية والسفارة الصينية

ووفق بيان للمجمع، اليوم الثلاثاء، بحث الجانبان خلال زيارة السفير الصيني ووفد مرافق له للمجمع، الفرص المتاحة لتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تعليم اللغات ونشر المعرفة في ظل التحولات الرقمية المعاصرة.
وقدم البخيت إيجازا شاملا عن نشأة المجمع ورسالته، والأدوار الحيوية التي يضطلع بها في حماية لغة الضاد، ونشرها، ومواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية.
من جهته، أعرب السفير الصيني عن تقديره البالغ لدور المجمع، منوها بالأهمية البالغة للغة العربية ومكانتها الحضارية العالمية، ودورها كجسر تواصل حضاري يربط الشعوب.
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