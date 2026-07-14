بحث التعاون بين مجمع اللغة العربية والسفارة الصينية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد عدنان البخيت، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة "قوه وي"، سبل تعزيز التقارب الثقافي والمعرفي بين المجمع والجامعات الصينية التي تدرس اللغة العربية.

اضافة اعلان



ووفق بيان للمجمع، اليوم الثلاثاء، بحث الجانبان خلال زيارة السفير الصيني ووفد مرافق له للمجمع، الفرص المتاحة لتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تعليم اللغات ونشر المعرفة في ظل التحولات الرقمية المعاصرة.



وقدم البخيت إيجازا شاملا عن نشأة المجمع ورسالته، والأدوار الحيوية التي يضطلع بها في حماية لغة الضاد، ونشرها، ومواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية.