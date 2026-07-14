الثلاثاء 2026-07-14 06:16 م

بحث التعاون بين مجمع اللغة العربية والسفارة الصينية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد عدنان البخيت، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة "قوه وي"، سبل تعزيز التقارب الثقافي والمعرفي بين المجمع والجامعات الصينية التي تدرس اللغة العربية.

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ووفق بيان للمجمع، اليوم الثلاثاء، بحث الجانبان خلال زيارة السفير الصيني ووفد مرافق له للمجمع، الفرص المتاحة لتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تعليم اللغات ونشر المعرفة في ظل التحولات الرقمية المعاصرة.


وقدم البخيت إيجازا شاملا عن نشأة المجمع ورسالته، والأدوار الحيوية التي يضطلع بها في حماية لغة الضاد، ونشرها، ومواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية.


من جهته، أعرب السفير الصيني عن تقديره البالغ لدور المجمع، منوها بالأهمية البالغة للغة العربية ومكانتها الحضارية العالمية، ودورها كجسر تواصل حضاري يربط الشعوب.

 
 


gnews

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أخبار محلية بحث التعاون بين مجمع اللغة العربية والسفارة الصينية



 
 






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