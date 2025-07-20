بحث التعاون بين "مركز الأزمات" و "المستشفيات الخاصة"

الوكيل الإخباري- بحث مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة اليوم الأحد، مع إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، سبل التعاون في المجال الصحي.

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وتناول الاجتماع الذي جاء بدعوة من نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد حاتم الزعبي عدداً من المحاور، من أبرزها أهمية مشاركة المستشفيات الخاصة في تمرين "درب الأمان 5"، والتنسيق لعلاج مرضى وجرحى غزة، وتعيين ضابط ارتباط مع المركز، تفعيل نظام (JENS) وربطه بالمستشفيات الخاصة، إضافة إلى دعم جهود مكافحة الأخبار المضللة والمفبركة، وتعزيز الأمن السيبراني والدوائي، مع التوصية بتوفير الأدوية من مستودعات وزارة الصحة.



وناقش الاجتماع آفاق مشاركة القطاع الخاص في المشاريع المستقبلية ومنها التسلسل الجيني الذي يحتاج إلى دراسة معمقة لتفعيلها.



وقال العميد الزعبي، إن القطاع الطبي الخاص يوفر ثلث الأسرّة في القطاع الصحي، حيث تسهم المستشفيات الخاصة في تعزيز الأمن الصحي الوطني، مشيدا بإنجازات القطاع الصحي الأردني.



من جهته، أعرب الحموري عن اعتزازه بدور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرا الى دور المركز في توحيد الجهود بين القطاعات.



وأشار الى أن المستشفيات الخاصة استقبلت 35 بالمئة من حالات كورونا، وعالجت ما يزيد على 100 طفل من أطفال غزة مجانا، مؤكدا استعداد القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية في جميع الظروف، باعتباره جزءا من منظومة الأمن الصحي الوطني.