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بحث التعاون بين مهرجان جرش وجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر

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جانب من الاجتماع
 
السبت، 04-07-2026 05:54 م

الوكيل الإخباري- بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير، ورئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية محمود الخصاونة، آفاق التعاون بين الجانبين بما يسهم في دعم الحركة السياحية من خلال الاستفادة من مكانة المهرجان الثقافية والفنية.

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ووفق بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان اليوم السبت، تم خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الجمعية، التأكيد على أهمية ترسيخ نهج التشاركية المستدامة، انطلاقا من الإيمان بأن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية هو الركيزة الأساسية لإنجاح البرامج والمبادرات التي تخدم القطاع السياحي وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.


ونوه الخضير بالدور المحوري الذي تقوم به مكاتب وشركات السياحة والسفر باعتبارها المشغل الرئيس لبرنامج أردننا جنة، مؤكدا أن هذه المكاتب تمثل الواجهة الحقيقية لاستقبال الزوار وتنظيم البرامج السياحية، وتمتلك الخبرة والكفاءة لإبراز المقومات الحضارية والثقافية التي يزخر بها الأردن.


وبحث الاجتماع الذي حضره أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، إدراج فعاليات مهرجان جرش ضمن برامج أردننا جنة، بما يتيح للمواطنين والزوار فرصة الجمع بين زيارة المواقع السياحية والأثرية والاستمتاع بالفعاليات الثقافية والفنية التي يحتضنها المهرجان.


من جهته، أكد الخصاونة أن مهرجان جرش يمثل إرثا وطنيا وثقافيا عريقا، وأن دعمه والترويج له يعد جزءاً من رسالة الجمعية في خدمة القطاع السياحي وإبراز الصورة المشرقة للمملكة على المستويين المحلي والدولي.

 
 


gnews

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