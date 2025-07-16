بحث التعاون بين نقابة ملاحة الأردن والعقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

الوكيل الإخباري- بحث مجلس نقابة ملاحة الأردن، برئاسة رئيس المجلس زيد الكلالدة، مع مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتفعيل الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع النقل البحري.

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وتناول اللقاء، أبرز القضايا والملاحظات التي تهم وكلاء الملاحة، وطرح عدد من المقترحات العملية الهادفة إلى رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الميناء، بما ينعكس إيجابًا على حركة الشحن والتفريغ وسلسلة التوريد الوطنية.



وأكد الجانبان، أهمية تعزيز قنوات التنسيق والتواصل المباشر بين النقابة وإدارة الموانئ، وضرورة مواكبة التطورات الإدارية واللوجستية لضمان انسيابية العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.



وأكد خليفات جاهزية الموانئ للتعاون مع نقابة الملاحة والأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات عملاء الميناء داخل المملكة وخارجها.