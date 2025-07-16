بحث التعاون بين نقابة ملاحة الأردن والعقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

وتناول اللقاء، أبرز القضايا والملاحظات التي تهم وكلاء الملاحة، وطرح عدد من المقترحات العملية الهادفة إلى رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الميناء، بما ينعكس إيجابًا على حركة الشحن والتفريغ وسلسلة التوريد الوطنية.
وأكد الجانبان، أهمية تعزيز قنوات التنسيق والتواصل المباشر بين النقابة وإدارة الموانئ، وضرورة مواكبة التطورات الإدارية واللوجستية لضمان انسيابية العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.
وأكد خليفات جاهزية الموانئ للتعاون مع نقابة الملاحة والأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات عملاء الميناء داخل المملكة وخارجها.
واستعرض خطط التطوير والتحديث التي تنفذها إدارة الشركة، والتي تشمل جميع مرافق الميناء، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تهدف إلى مواكبة المستجدات العالمية في قطاع النقل البحري، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية للميناء.
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