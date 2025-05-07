بحث التعاون بين وزارة الزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، شارل عربيد، عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالين الزراعي والاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

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وأكد الحنيفات، خلال استقباله اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة شارل عربيد، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ولبنان، وأهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة.