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بحث التعاون بين وزارة الزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأربعاء، 07-05-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، شارل عربيد، عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالين الزراعي والاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

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وأكد الحنيفات، خلال استقباله اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة شارل عربيد، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ولبنان، وأهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة.

 

واستعرض الحنيفات واقع القطاع الزراعي في الأردن، مسلطًا الضوء على نتائجه الاقتصادية، إذ أظهرت الدراسات الأخيرة أن مساهمة القطاع الزراعي تبلغ نحو 23.5 بالمئة من الاقتصاد الوطني، إلى جانب أثره التشغيلي وقيمته المضافة، مشيرًا إلى دور الزراعة في تطوير المجتمعات المحلية، ودعم الشباب والمرأة في الريف.

 
gnews

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