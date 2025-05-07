بحث التعاون بين وزارة الزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني

وأكد الحنيفات، خلال استقباله اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة شارل عربيد، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ولبنان، وأهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة.
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