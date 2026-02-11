الأربعاء 2026-02-11 06:51 م

بحث التعاون بين وكالة الأنباء الأردنية والبريد الأردني

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نبيل غيشان، خلال زيارته شركة البريد الأردني، ولقائه رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، بحضور مديرها العام هنادي الطيب، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، تخلل الزيارة جولة في متحف الطوابع البريدية، بما يضم من طوابع ومقتنيات تاريخية توثق تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الأردنية وإنجازاتها وإبراز المحطات والأحداث والمناسبات التاريخية والثقافية والمعالم التراثية والسياحية منذ عهد التأسيس ولغاية يومنا هذا.

 
 


