بحث التعاون بين وكالة الأنباء الأردنية والبريد الأردني

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نبيل غيشان، خلال زيارته شركة البريد الأردني، ولقائه رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، بحضور مديرها العام هنادي الطيب، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.

