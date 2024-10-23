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بحث التعاون في مجال المواصفات بين الأردنّ ورواندا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 23-10-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري- استقبلت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير في مكتبها أمس الثّلاثاء، سفيرة جمهورية رواندا في عمّان أوروجني بكور اموتسا.

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وتمّ خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الأردنّ وجمهورية رواندا في مختلف مجالات البنية التحتية للجودة (التقييس، المقاييس، شهادات المطابقة، الاعتماد، الرقابة الحدودية، التفتيش والمختبرات وغيرها).

 

وأعربت المهندسة الزّهير عن ترحيب المؤسسة بتعزيز التّعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات حيث أوضحت مهام المؤسسة ودورها في تطوير أنظمة تقييس ومقاييس وطنية متوائمة مع الممارسات الدولية وفي تعزيز الثقة بجودة وأمان وسلامة المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات.


بدورها أشادت السّفيرة بالتقدّم العلمي التي تتمتع به مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودورها في تعزيز الثقة بجودة المنتجات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، معربة عن أملها في أن تقدّم المؤسسة خبراتها لهم في العديد من المجالات وأضافت برغبتهم في توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة للاستفادة من خبرات المؤسسة وبناء القدرات.


وحضر اللقاء نائب السفيرة جويل أويزريه حيث تمّ الاتفاق على متابعة الجهود في مجالات التّعاون المختلفة.

 
gnews

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