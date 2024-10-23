بحث التعاون في مجال المواصفات بين الأردنّ ورواندا

بدورها أشادت السّفيرة بالتقدّم العلمي التي تتمتع به مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودورها في تعزيز الثقة بجودة المنتجات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، معربة عن أملها في أن تقدّم المؤسسة خبراتها لهم في العديد من المجالات وأضافت برغبتهم في توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة للاستفادة من خبرات المؤسسة وبناء القدرات.
وحضر اللقاء نائب السفيرة جويل أويزريه حيث تمّ الاتفاق على متابعة الجهود في مجالات التّعاون المختلفة.
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