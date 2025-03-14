بحث المشاريع التنموية والخدمية في البلقاء

وأكد النجادا أهمية التعاون المستمر بين المجلس التنفيذي، ومجلس المحافظة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات. وأشاد بدور المجلس في متابعة المشاريع التنموية لتنفيذها.
من جانبه، عرض العواملة المشاريع التي تم رصدها في موازنة المجلس للعام الحالي، مؤكدا حرص المجلس على التنسيق مع مختلف الجهات لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
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