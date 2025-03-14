بحث المشاريع التنموية والخدمية في البلقاء

الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء سلمان النجادا مع رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، المشاريع التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه سير العمل.

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وأكد النجادا أهمية التعاون المستمر بين المجلس التنفيذي، ومجلس المحافظة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات. وأشاد بدور المجلس في متابعة المشاريع التنموية لتنفيذها.