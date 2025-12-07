بحث تحديث مهبط الطائرات في البترا

وناقش الجانبان الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة لتطوير المهبط، ورفع كفاءته التشغيلية، وتحديث أنظمة السلامة والملاحة والخدمات الأرضية، إضافة إلى بحث الأطر التنظيمية التي تضمن تشغيله وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع الطيران المدني.
وبحثا سبل تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التشغيل، وربط المهبط بمنظومة النقل البري والسياحي في الإقليم، بما يضمن توفير تجربة نقل متكاملة وآمنة للزوار.
