الأحد 2025-12-07 06:49 م

بحث تحديث مهبط الطائرات في البترا

مدينة البترا
البترا
الأحد، 07-12-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، مع وفد من هيئة تنظيم الطيران المدني ووزارة النقل، آليات تحديث مهبط الطائرات في منطقة البترا وتطوير جاهزيته الفنية والتشغيلية بما يخدم منظومة النقل السياحي الجوي.

وناقش الجانبان الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة لتطوير المهبط، ورفع كفاءته التشغيلية، وتحديث أنظمة السلامة والملاحة والخدمات الأرضية، إضافة إلى بحث الأطر التنظيمية التي تضمن تشغيله وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع الطيران المدني.


وبحثا سبل تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التشغيل، وربط المهبط بمنظومة النقل البري والسياحي في الإقليم، بما يضمن توفير تجربة نقل متكاملة وآمنة للزوار.

 
 


