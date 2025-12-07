بحث تحديث مهبط الطائرات في البترا

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، مع وفد من هيئة تنظيم الطيران المدني ووزارة النقل، آليات تحديث مهبط الطائرات في منطقة البترا وتطوير جاهزيته الفنية والتشغيلية بما يخدم منظومة النقل السياحي الجوي.

وناقش الجانبان الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة لتطوير المهبط، ورفع كفاءته التشغيلية، وتحديث أنظمة السلامة والملاحة والخدمات الأرضية، إضافة إلى بحث الأطر التنظيمية التي تضمن تشغيله وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع الطيران المدني.