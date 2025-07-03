بحث ترتيبات إطلاق مركز خدمات النقل العام في مدينة السلط

الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد، اليوم الخميس مع رئيس بلدية السلط الكبرى، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير شرطة محافظة البلقاء، ورئيس مجلس محافظة البلقاء، وأعضاء المجلس التنفيذي، ترتيبات إطلاق مركز خدمات النقل العام في مدينة السلط.

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