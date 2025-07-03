بحث ترتيبات إطلاق مركز خدمات النقل العام في مدينة السلط

وجرى خلال اللقاء استعراض الأفكار الأساسية المتعلقة بالموقع المقترح للمركز وآلية تقديم الخدمة، إلى جانب بحث الترتيبات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين بلدية السلط، ومجلس اللامركزية، وهيئة تنظيم النقل البري، لتأمين المخصصات المالية اللازمة ضمن الموازنات التأشيرية للأعوام الثلاثة المقبلة.
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