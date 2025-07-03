الخميس 2025-07-03 03:18 م
 

بحث ترتيبات إطلاق مركز خدمات النقل العام في مدينة السلط

محافظة البلقاء - أرشيفية
البلقاء
 
الخميس، 03-07-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-    بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد، اليوم الخميس مع رئيس بلدية السلط الكبرى، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير شرطة محافظة البلقاء، ورئيس مجلس محافظة البلقاء، وأعضاء المجلس التنفيذي، ترتيبات إطلاق مركز خدمات النقل العام في مدينة السلط.

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وجرى خلال اللقاء استعراض الأفكار الأساسية المتعلقة بالموقع المقترح للمركز وآلية تقديم الخدمة، إلى جانب بحث الترتيبات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين بلدية السلط، ومجلس اللامركزية، وهيئة تنظيم النقل البري، لتأمين المخصصات المالية اللازمة ضمن الموازنات التأشيرية للأعوام الثلاثة المقبلة.

 
 
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