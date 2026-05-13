بحث تطوير الخدمات اللوجستية وانسيابية الشحن على حدود الكرامة – طريبيل

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، عبر لجنة تسهيل النقل والتجارة وبمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وقطاع خاص، زيارة ميدانية إلى مركز حدود الكرامة الأردني – طريبيل العراقي للاطلاع على واقع الحركة والخدمات في المعبر.

وشملت الجولة منظومة التفتيش الحديثة وساحات التبادل التجاري والمسارب التشغيلية ومبنى جوازات الشحن الجديد، بحضور ممثلين عن نقابات التخليص ونقل البضائع والشاحنات واللوجستيات والملاحة.



وبحث المشاركون التحديات التشغيلية وسبل تسريع الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة الشحن والتجارة بين الأردن والعراق، بما يرفع كفاءة العمل والخدمات.