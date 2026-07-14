بحث تطوير الخدمات وتحسين الواقع المائي في عجلون

وأكد المحيسن، خلال لقاء عقد بمبنى المحافظة بحضور مدير عام الشركة جيسلان جوفانون، أن الشركة تنفذ برنامجا تطويريا ضمن عقد الإدارة مع شركة فيوليا الفرنسية، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير الأداء المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن الشركة تواصل تنفيذ مشاريع مائية في مختلف مناطق عملها، إلى جانب دراسة الخيارات الكفيلة بتحسين كميات التزويد لمحافظة عجلون خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع برامج مستمرة لخفض الفاقد الإداري والفني، وتحسين كفاءة الشبكات، بما يسهم في تعزيز كفاءة توزيع المياه والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الطبيعة الجغرافية لمحافظة عجلون، بما تتميز به من تضاريس جبلية وارتفاعات، تتطلب حلولا تشغيلية متخصصة واستثمارات مستمرة في البنية التحتية، مؤكدا أن المحافظة تمثل إحدى أولويات الشركة ضمن خططها التطويرية.
من جانبه، أكد الهدايات، استعداد المحافظة، لتقديم
بدوره، استعرض جوفانون، أولويات عقد الإدارة، موضحا أن المرحلة الحالية تركز على تطوير العمليات التشغيلية، وتحسين إدارة المياه، والارتقاء بخدمات الزبائن، وتعزيز أعمال الصيانة والتشغيل، إلى جانب تطوير أنظمة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.
وقال إن الشركة تعمل على بناء قدراتها المؤسسية وتعزيز كفاءة فرقها الفنية والإدارية، بما يرسخ استدامة الخدمات ويرفع مستوى جودتها في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق.
من جهته، قال مدير إدارة مياه عجلون المهندس مالك الرشدان، إن المحافظة تشهد تنفيذ حزمة من المشاريع المائية تستهدف تحسين واقع التزويد ورفع كفاءة الشبكات، مبينا أن إدارة مياه عجلون تواصل تنفيذ برامج تطوير الشبكات، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة كميات المياه الواصلة للمواطنين وتعزيز استدامة الخدمة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشركة والجهات ذات العلاقة، بما يدعم تحسين الواقع المائي في المحافظة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين محافظة عجلون وشركة مياه اليرموك لدعم تنفيذ المشاريع، وتعزيز الأمن المائي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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