بحث تطوير الخدمات وتحسين الواقع المائي في عجلون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك الدكتور أسامة المحيسن، ومحافظ عجلون نايف الهدايات، سبل تطوير خدمات المياه في المحافظة، وتحسين واقع التزويد، وتعزيز التعاون بين المحافظة والشركة لدعم الأمن المائي ورفع كفاءة الخدمات.

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وأكد المحيسن، خلال لقاء عقد بمبنى المحافظة بحضور مدير عام الشركة جيسلان جوفانون، أن الشركة تنفذ برنامجا تطويريا ضمن عقد الإدارة مع شركة فيوليا الفرنسية، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير الأداء المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال إن الشركة تواصل تنفيذ مشاريع مائية في مختلف مناطق عملها، إلى جانب دراسة الخيارات الكفيلة بتحسين كميات التزويد لمحافظة عجلون خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع برامج مستمرة لخفض الفاقد الإداري والفني، وتحسين كفاءة الشبكات، بما يسهم في تعزيز كفاءة توزيع المياه والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.



وأشار إلى أن الطبيعة الجغرافية لمحافظة عجلون، بما تتميز به من تضاريس جبلية وارتفاعات، تتطلب حلولا تشغيلية متخصصة واستثمارات مستمرة في البنية التحتية، مؤكدا أن المحافظة تمثل إحدى أولويات الشركة ضمن خططها التطويرية.



من جانبه، أكد الهدايات، استعداد المحافظة، لتقديم مختلف أشكال الدعم والتنسيق مع "مياه اليرموك"، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع المائية وتذليل أي تحديات قد تواجهها.

وأشار إلى أهمية استكمال المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مؤكدا تطلع المحافظة، بالتنسيق مع "مياه اليرموك" والجهات المعنية، إلى تحسين حصة عجلون من المياه خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تقليص مشاكل التزويد، وتحسين انتظام وصول المياه إلى المواطنين، لا سيما في المناطق التي تتأثر بطبيعتها الجغرافية وارتفاعاتها.



بدوره، استعرض جوفانون، أولويات عقد الإدارة، موضحا أن المرحلة الحالية تركز على تطوير العمليات التشغيلية، وتحسين إدارة المياه، والارتقاء بخدمات الزبائن، وتعزيز أعمال الصيانة والتشغيل، إلى جانب تطوير أنظمة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.



وقال إن الشركة تعمل على بناء قدراتها المؤسسية وتعزيز كفاءة فرقها الفنية والإدارية، بما يرسخ استدامة الخدمات ويرفع مستوى جودتها في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق.



من جهته، قال مدير إدارة مياه عجلون المهندس مالك الرشدان، إن المحافظة تشهد تنفيذ حزمة من المشاريع المائية تستهدف تحسين واقع التزويد ورفع كفاءة الشبكات، مبينا أن إدارة مياه عجلون تواصل تنفيذ برامج تطوير الشبكات، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة كميات المياه الواصلة للمواطنين وتعزيز استدامة الخدمة.



وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشركة والجهات ذات العلاقة، بما يدعم تحسين الواقع المائي في المحافظة.