بحث تطوير مسار التعليم المهني في مدارس الطيبة والوسطية

الوكيل الإخباري- بحثت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية سبل تطوير مسار التعليم المهني والتقني (BTEC) في مدارس اللواءين، وأبرز التحديات التي تواجه تطبيق البرنامج.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور زياد الجراح، أهمية تطوير منظومة التعليم المهني وتوسيع مساراتها وبما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي.



وشدد الجراح، على ضرورة تفعيل حملات التوجيه المهني للطلبة وأولياء الأمور، وتعزيز دور المشرفين والمعلمين والمرشدين التربويين.



كما جرى بحث آليات دعم المشاغل المهنية المستحدثة وتزويدها بالمستلزمات والمعدات اللازمة، واستعراض خطط استحداث تخصصات مهنية جديدة في المدارس بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.