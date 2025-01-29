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بحث تطوير منهجية لجمع بيانات نفايات قطاع "الجلدية والمحيكات"

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
الأربعاء، 29-01-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-   نظمت غرفة صناعة الأردن اجتماعًا لمناقشة منهجية جمع بيانات نفايات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، ومشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والشريكة، من أبرزها وزارة البيئة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الإدارة المحلية، مؤسسة المدن الصناعية، ودائرة الجمارك.

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وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، يأتي الاجتماع في إطار الجهود لتطوير نظام متكامل لإدارة نفايات الصناعات الجلدية والنسيجية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأثر البيئي لهذه النفايات، وبالتالي تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاع الصناعي.


وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الغرفة، المهندس إيهاب القادري، خلال ترأسه الاجتماع، أهمية المنهجية في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على جمع إحصاءات دقيقة حول النفايات الصناعية لتحديد الفرص الاستثمارية وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري في القطاع.

 
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