بحث تطوير منهجية لجمع بيانات نفايات قطاع "الجلدية والمحيكات"

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، يأتي الاجتماع في إطار الجهود لتطوير نظام متكامل لإدارة نفايات الصناعات الجلدية والنسيجية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأثر البيئي لهذه النفايات، وبالتالي تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاع الصناعي.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الغرفة، المهندس إيهاب القادري، خلال ترأسه الاجتماع، أهمية المنهجية في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على جمع إحصاءات دقيقة حول النفايات الصناعية لتحديد الفرص الاستثمارية وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري في القطاع.
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