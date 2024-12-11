بحث تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الأردن

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الوكيل الإخباري- التقى وزير الاستثمار مثنى غرايبة، الأربعاء، أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن.

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