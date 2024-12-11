بحث تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الأردن

وبحسب وزارة الاستثمار فإن اللقاء يأتي لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات الفرنسية في الأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعات عالية القيمة.
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