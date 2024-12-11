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بحث تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الأردن

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جانب من اللقاء
الأربعاء، 11-12-2024 11:45 ص

الوكيل الإخباري- التقى وزير الاستثمار مثنى غرايبة، الأربعاء، أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن.

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وبحسب وزارة الاستثمار فإن اللقاء يأتي لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات الفرنسية في الأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعات عالية القيمة.

 
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