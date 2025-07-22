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بحث تعزيز البيئة التعليمية الآمنة في مدارس مخيم الزعتري

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جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 22-07-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري- بحث مدير تربية لواء البادية الشمالية الغربية، الدكتور طايل المساعيد، مع لجنة التشكيلات في مخيم الزعتري آليات دعم المدارس التي تواجه اكتظاظًا طلابيًا، وسبل تعزيز بيئة تعليمية آمنة وفعّالة لجميع الطلبة في المخيم.

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وقال المساعيد إن الاجتماع استعرض واقع المدارس في المخيم ومتابعة سير العمل على تشكيلات الهيئات التدريسية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية التعليمية في مدارس مخيم الزعتري.


وأكد أهمية التنسيق المشترك بين المديرية والمنظمات الدولية المعنية، مثمنًا جهود فريق العمل والتزامهم بتوفير التعليم النوعي للطلبة في المخيم، مشددا على ضرورة استكمال التحضيرات اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد بما يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة.


وأشار منسق التعليم في منظمة اليونيسيف محمد الكيلاني إلى استمرار دعم منظمة اليونيسف لبرامج التعليم في المخيم، خاصة في مجالات البنية التحتية والدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، مؤكدا الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم.


وحضر الاجتماع مدير الشؤون التعليمية، الدكتور هايل العظامات، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، الدكتور مصعب شديفات، ورئيس قسم التخطيط، محمد الشرفات، ومنسق المخيم، صالح القاضي.

 
 
gnews

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