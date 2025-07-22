بحث تعزيز البيئة التعليمية الآمنة في مدارس مخيم الزعتري

وقال المساعيد إن الاجتماع استعرض واقع المدارس في المخيم ومتابعة سير العمل على تشكيلات الهيئات التدريسية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية التعليمية في مدارس مخيم الزعتري.
وأكد أهمية التنسيق المشترك بين المديرية والمنظمات الدولية المعنية، مثمنًا جهود فريق العمل والتزامهم بتوفير التعليم النوعي للطلبة في المخيم، مشددا على ضرورة استكمال التحضيرات اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد بما يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة.
وأشار منسق التعليم في منظمة اليونيسيف محمد الكيلاني إلى استمرار دعم منظمة اليونيسف لبرامج التعليم في المخيم، خاصة في مجالات البنية التحتية والدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، مؤكدا الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم.
وحضر الاجتماع مدير الشؤون التعليمية، الدكتور هايل العظامات، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، الدكتور مصعب شديفات، ورئيس قسم التخطيط، محمد الشرفات، ومنسق المخيم، صالح القاضي.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
زراعة الأغوار الشمالية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول
-
الزرقاء تحتضن فعاليات مهرجان "تحت الأضواء"
-
محافظ جرش: خطوات عملية لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة
-
يوم وظيفي في بيرين الخميس
-
لجنة مجلس محافظة المفرق توقف تنفيذ 140 مشروعا
-
العموش: نسعى إلى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري
-
مؤثرون هنود يزورون البترا ضمن حملة "اكتشف الأردن"