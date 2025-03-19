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بحث تعزيز البيئة التعليمية الدامجة في عجلون

عجلون
عجلون
 
الأربعاء، 19-03-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-    ترأس مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون خلدون جويعد، اجتماعا في مكتبه ضم مديري المدارس التي ينفذ فيها مشروع Promise بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعاون الدولي الألماني (GIZ) للتعليم الدامج.

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وأكد جويعد أهمية المبادرات التي تسهم في تعزيز بيئة تعليمية دامجة، مشيرا إلى أن التكامل بين الفنون والتكنولوجيا والتعليم يفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة خاصة من ذوي الإعاقة، ويمنحهم فرصا متكافئة للتعبير عن إبداعهم.


وقالت مديرة المشروع آيات أسعد إن منظمة "أرتيليوشن" نفذت المشروع في 60 مدرسة بهدف تعزيز الانتماء بجميع أشكاله ورفع مستوى الفرص التعليمية المتكافئة من خلال أنشطة قائمة على التعبير الإبداعي لتعزيز بيئة تعليمية إيجابية ودامجة.

 
 
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