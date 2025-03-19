بحث تعزيز البيئة التعليمية الدامجة في عجلون

الوكيل الإخباري- ترأس مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون خلدون جويعد، اجتماعا في مكتبه ضم مديري المدارس التي ينفذ فيها مشروع Promise بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعاون الدولي الألماني (GIZ) للتعليم الدامج.

اضافة اعلان



وأكد جويعد أهمية المبادرات التي تسهم في تعزيز بيئة تعليمية دامجة، مشيرا إلى أن التكامل بين الفنون والتكنولوجيا والتعليم يفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة خاصة من ذوي الإعاقة، ويمنحهم فرصا متكافئة للتعبير عن إبداعهم.