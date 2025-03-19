بحث تعزيز البيئة التعليمية الدامجة في عجلون

وأكد جويعد أهمية المبادرات التي تسهم في تعزيز بيئة تعليمية دامجة، مشيرا إلى أن التكامل بين الفنون والتكنولوجيا والتعليم يفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة خاصة من ذوي الإعاقة، ويمنحهم فرصا متكافئة للتعبير عن إبداعهم.
وقالت مديرة المشروع آيات أسعد إن منظمة "أرتيليوشن" نفذت المشروع في 60 مدرسة بهدف تعزيز الانتماء بجميع أشكاله ورفع مستوى الفرص التعليمية المتكافئة من خلال أنشطة قائمة على التعبير الإبداعي لتعزيز بيئة تعليمية إيجابية ودامجة.
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