بحث تعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الأردن وتونس

الجمعة، 27-03-2026 10:43 م
الوكيل الإخباري-  بحث المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي، مراد بن حسين، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس، عبدالله أبو رمان، سبل دفع التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة، فقد استعرض الجانبان واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث جرى التأكيد على الأهمية القصوى لتطوير حجم المبادلات التجارية والارتقاء بها بما يتناسب مع الإمكانيات والفرص المتاحة لدى الجانبين.

وشدد السفير أبو رمان وبن حسين على ضرورة تفعيل الآليات واللقاءات التي من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية المشتركة.
 
 


