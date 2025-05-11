بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلقاء التطبيقية وجامعة الصين لعلوم الأرض

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، مع وفد أكاديمي رفيع المستوى من جامعة الصين لعلوم الأرض تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي في الأردن والصين.

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وعرض العجلوني أبرز إنجازات الجامعة وريادتها في التعليم التقني والتطبيقي وتطوير برامج أكاديمية حديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا التي أسهمت في إعداد كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا.



وأكد انفتاح الجامعة على التعاون الدولي، مبديا ترحيبه بتطوير برامج أكاديمية مشتركة مع جامعة الصين لعلوم الأرض تتضمن تسجيلا مزدوجا للطلبة في الجامعتين وآلية للاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة يتيح للطلبة الحصول على شهادتين جامعيتين إذا استوفوا متطلبات التخرج من الجامعتين أو شهادة واحدة في حال استكمال المتطلبات في جامعة واحدة فقط.



واطلع الوفد على مرافق الجامعة في جولة ميدانية شملت المختبرات العلمية المتقدمة وكلية الذكاء الاصطناعي، حيث تم عرض أحدث التجهيزات والمشاريع الابتكارية المستخدمة في التعليم والبحث العلمي.



وعقد الجانبان جلسة حوارية تناولت فرص التعاون في مجالات تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة إلى جانب إمكانية إطلاق برامج أكاديمية مزدوجة تعزز التفاهم الثقافي والعلمي بين البلدين.



من جهته، قدم الوفد الصيني تعريفا بالجامعة التي تمثل الشريك المعتمد في اتفاقية التعاون بين الصين والأردن، مؤكدا فخر الجامعة بتولي مهمة الإشراف على الأنشطة التعليمية الأولية للجامعة الصينية الأردنية التي ستطور على مراحل.