بحث تعزيز التعاون الشبابي بين الأردن وبروناي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات في مكتبه، اليوم الأربعاء، مع سفيرة سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة، نور هدى أحمد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الشبابي، وتطوير الشراكات المؤسسية بين الجانبين.

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وأكد الشديفات خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة بروناي، والتي أرساها دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة سلطان بروناي، مشدداً على أهمية توسيع آفاق التعاون بما يلبي طموحات الشباب، ويعزز من فرص تمكينهم في مختلف المجالات.



واستعرض أبرز برامج ومبادرات وزارة الشباب الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب الأردني، خاصة في مجالات الريادة والابتكار، والمشاركة المجتمعية الفاعلة.من جانبها، من جهته، ثمّنت السفيرة نور هدى أحمد جهود وزارة الشباب الأردنية في دعم قطاع الشباب، مؤكدة حرص بلادها على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، لا سيما في المجال الشبابي، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول الصديقة.