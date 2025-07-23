الأربعاء 2025-07-23 07:08 م
 

بحث تعزيز التعاون الشبابي بين الأردن وبروناي

ا
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 23-07-2025 06:21 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات في مكتبه، اليوم الأربعاء، مع سفيرة سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة، نور هدى أحمد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الشبابي، وتطوير الشراكات المؤسسية بين الجانبين.

اضافة اعلان


وأكد الشديفات خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة بروناي، والتي أرساها دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة سلطان بروناي، مشدداً على أهمية توسيع آفاق التعاون بما يلبي طموحات الشباب، ويعزز من فرص تمكينهم في مختلف المجالات.


واستعرض أبرز برامج ومبادرات وزارة الشباب الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب الأردني، خاصة في مجالات الريادة والابتكار، والمشاركة المجتمعية الفاعلة.من جانبها، من جهته، ثمّنت السفيرة نور هدى أحمد جهود وزارة الشباب الأردنية في دعم قطاع الشباب، مؤكدة حرص بلادها على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، لا سيما في المجال الشبابي، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول الصديقة.


وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز تبادل الوفود الشبابية وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في تعميق الفهم المتبادل بين شباب البلدين، ويعزز من قدراتهم على مواجهة التحديات العالمية بروح من التعاون والانفتاح.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

تكنولوجيا آثار تراجع النشاط الشمسي

توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية والاتحاد الأردني للملاكمة

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية والاتحاد الأردني للملاكمة

ل

أخبار محلية بلدية بيرين تنظم يوما وظيفيا غدا

ر

عربي ودولي زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية

ارشيفية

فلسطين القسام تعلن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد القوات الإسرائيلية

ا

أخبار محلية "أكيد": 547 إشاعة خلال النصف الأول من العام الحالي

ا

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون الشبابي بين الأردن وبروناي

بعد القرار المصري .. نقابة لبنان تدافع عن راغب علامة "المحترم"

فن ومشاهير بعد القرار المصري .. نقابة لبنان تدافع عن راغب علامة "المحترم"



 
 





الأكثر مشاهدة