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بحث تعزيز التعاون بين أمانة عمان وولاية الخرطوم

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جانب من اللقاء
الأحد، 09-02-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، والسفير السوداني لدى المملكة، حسن سوار الذهب، العلاقات بين مدينة عمان وولاية الخرطوم وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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واستعرض الشواربة خلال اللقاء خطط الأمانة ومشاريعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بالعلاقات الأخوية بين الأردن والسودان.


وأكد حرص الأمانة على تعزيز العلاقات بين عمان و الخرطوم وتقديم الدعم في مجالات العمل البلدي والبيئي وتكنولوجيا المعلومات.


من جهته، أثنى السفير السوداني على مستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات البلدية والثقافية، مشيدا بجهود ومشاريع الأمانة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بعمان حيث أصبحت ضمن مائة مدينة مرنة.


وأبدى استعداد الحكومة السودانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يعود بالنفع والفائدة على البلدين.


ويشار الى أن مدينة عمان وولاية الخرطوم ترتبطان بميثاق تآخي وتعاون منذ عام 1993، تتبادلان من خلاله الخبرة والمعرفة في مجالات الإدارة المحلية خاصة فيما يتعلق بصيانة و إحياء التراث الإسلامي والعربي، وحماية البيئة، والتخطيط العمراني، والزراعة والبساتين، إضافة الى أعمال البلديات والخدمات الأساسية للمدن.

 
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