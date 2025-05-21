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الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي. اضافة اعلان





وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز التعاون بين الأردن وليبيريا والأوضاع الإقليمية.