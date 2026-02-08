بحث تعزيز التعاون بين "التعاونية الأردنية" وجامعة بلغراد

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضرته مساعدة رئيسة الجامعة الدكتورة إليزافيتا ئي، ومدير تعاون جرش المهندس علاء الديري، أهمية توثيق التعاون المشترك بالشكل الذي يخدم التعاونيات في الأردن، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والاطلاع على تجارب البلدين على صعيد العمل التعاوني.
وبحث الطرفان إمكانية تأطير مختلف أشكال التعاون عبر توقيع مذكرة تفاهم؛ تأكيدا على أهمية تعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المتبادلة ونقل المعارف والخبرات.
وقال الشلبي إن المؤسسة تولي تشبيك العلاقات وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الدولية أولوية؛ لما في ذلك من فوائد إيجابية على القطاع التعاوني الأردني، مشيرا إلى تطوير بيئة العمل التعاوني من خلال تحديث التشريعات بدأ بقانون التعاونيات أقرّ منتصف العام الماضي، والعمل على إعداد أنظمة حديثة للتعاونيات والاتحادات، واستحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية لدعم التعاونيات، وإنشاء معهد التنمية التعاوني كذراع تدريبي لتعزيز وبناء قدرات التعاونيات وأعضائها إلى جانب كوادر المؤسسة.
وعرض الشلبي تطور الحركة التعاونية الأردنية ونشأة المؤسسة ومهامها ودورها في تمثيل القطاع التعاوني الأردني، وتوجهاتها نحو إدراج العمل التعاوني ضمن المناهج التعليمية لطلبة المدارس والجامعات، وصولا إلى إنشاء جامعة للدراسات التعاونية في المستقبل.
بدورها، استعرضت الدكتورة إلينا ڤي جانبا من دور جامعة بلغراد التي مضى على تأسيسها 45 عاما في تدريس الدراسات التعاونية والاقتصاد ضمن مناهجها التعليمية، إضافة إلى عدد من التخصصات المختلفة، مشيرة إلى أن زيارتها للمؤسسة التعاونية تأتي في سياق تعزيز التعاون مع الجهات المسؤولة عن العمل التعاوني في المنطقة.
