بحث تعزيز التعاون بين اليرموك والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع وفدمن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي برئاسة مديرة الوكالة روكسانا ويبر، والخبيرة في التراث الثقافي والسياحة المستدامة في الوكالة كلاوديا تديسكي، سبل التعاون بين الجامعة والوكالة الإيطالية لتنفيذ مشروع بحثي يعنى بالإرث الثقافي.

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وأكد مساد، اهتمام اليرموك بتوسيع شبكة تعاونها العلمي والبحثي مع مختلف الجهات والمنظمات الأكاديمية والبحثية العالمية، ما ينعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية في الجامعة ويوفر فرصاً للطلبة لاستكمال دراستهم العليا، ويمكن أعضاء الهيئة التدريسية من تبادل الخبرات والمعارف.