بحث تعزيز التعاون بين "اليرموك" و"مفوضية اللاجئين" في مجال دعم الطلبة اللاجئين

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافروبولو، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دعم الطلبة اللاجئين.

اضافة اعلان



وبحسب بيان الجامعة اليوم، أكد الشرايري خلال اللقاء، أن "اليرموك" وانسجاما مع توجهات الدولة الأردنية في الاهتمام بقضايا اللجوء، اضطلعت بدورها من خلال توسيع قاعدة شراكاتها مع المنظمات الدولية، وتوظيف خبراتها العلمية والبحثية لدعم الجهود الإنسانية والتنموية المعنية بقضايا اللاجئين.



وأشار إلى أن الجامعة، ممثلة بمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، اتخذت عددا من الإجراءات لتعزيز فرص التعليم العالي للطلبة اللاجئين، مبينا أنها تضم حاليا نحو 500 طالب لاجئ يواصلون دراساتهم في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، إلى جانب تنفيذ بحوث ودراسات متخصصة، وتنظيم ورش تدريبية ودعم نفسي واجتماعي لهم.



وشدد على أهمية التعاون مع المفوضية بما يتيح فرصا أوسع في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية ومشاريع مشتركة تعنى بقضايا اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتسهم في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.



من جانبها، أشادت ستافروبولو بالمستوى الأكاديمي المتميز للجامعة ودورها في خدمة المجتمع وتنميته، معربة عن تطلع المفوضية إلى تعزيز التعاون مع الجامعة بما يحقق أثرا إيجابيا ومستداما على أوضاع الطلبة اللاجئين.