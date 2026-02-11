بحث تعزيز التعاون بين "اليرموك" و"مفوضية اللاجئين" في مجال دعم الطلبة اللاجئين

وبحسب بيان الجامعة اليوم، أكد الشرايري خلال اللقاء، أن "اليرموك" وانسجاما مع توجهات الدولة الأردنية في الاهتمام بقضايا اللجوء، اضطلعت بدورها من خلال توسيع قاعدة شراكاتها مع المنظمات الدولية، وتوظيف خبراتها العلمية والبحثية لدعم الجهود الإنسانية والتنموية المعنية بقضايا اللاجئين.
وأشار إلى أن الجامعة، ممثلة بمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، اتخذت عددا من الإجراءات لتعزيز فرص التعليم العالي للطلبة اللاجئين، مبينا أنها تضم حاليا نحو 500 طالب لاجئ يواصلون دراساتهم في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، إلى جانب تنفيذ بحوث ودراسات متخصصة، وتنظيم ورش تدريبية ودعم نفسي واجتماعي لهم.
وشدد على أهمية التعاون مع المفوضية بما يتيح فرصا أوسع في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية ومشاريع مشتركة تعنى بقضايا اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتسهم في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.
من جانبها، أشادت ستافروبولو بالمستوى الأكاديمي المتميز للجامعة ودورها في خدمة المجتمع وتنميته، معربة عن تطلع المفوضية إلى تعزيز التعاون مع الجامعة بما يحقق أثرا إيجابيا ومستداما على أوضاع الطلبة اللاجئين.
ونوهت بمساهمة الجامعة البحثية في تناول قضايا اللجوء، وعقد الشراكات التي تسهم في إيجاد حلول فاعلة لهذه القضايا.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة
-
الخطيب: أمن الفضاء الإلكتروني جزء من منظومة الأمن الوطني
-
لأول مرة في الأردن .. العدّ الذاتي ضمن التعداد السكاني
-
152 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التحول الرقمي في الأردن
-
فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 4 عصرا عن هذه المناطق -أسماء
-
الأوقاف تحدد صلاة التراويح خلال شهر رمضان بـ 20 ركعة
-
تقديم طلبات مرحلة الدبلوم المتوسط للناجحين في تكميلية التوجيهي اليوم
-
حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي